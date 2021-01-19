Чому голова Тернопільської ОДА може не перейматися цінами на комунальні послуги?

Відповідь на це питання дає інтернет-видання Про.te.ua.

Головою Тернопільської ОДА Володимира Труша призначили 19 березня минулого року. Саме тому того місяця він отримав не таку вже й велику заробітну плату. Всього 18398 гривень.

А ось вже три наступних місяці ситуація значно покращилася. У квітні, травні і червні Володимир Любомирович приніс до сімейного бюджету по 47230 гривень. Могло бути ще краще. Але втрутився коронавірус і карантинні обмеження. Тоді у кабінеті міністрів вирішили, що ця сума, це максимум, який може отримувати український чиновник.

Вже у липні керівник області отримав 49713 гривень.

А ось у серпні справи трішки не пішли. За місяць важкої роботи заплатили всього 35432 гривні. Зате у вересні сума зросла і то суттєво – 62445 гривень.

А у жовтні знову пішло донизу – 37429.

А ось у листопаді до зарплатні додалися ще відпускні і допомога на оздоровлення. І вийшло у сумі 109971 гривня.

Не відчув себе обділеним обласний начальник і останнього місяця минулого року – 56144 гривні.

Сьогодні Володимир Труш розповідає нам про велике досягнення уряду. Який з ініціативи Президента знизив вартість кубометра газу до 6,99 гривень. Якщо ж глянути на його зарплату і зарплату інших українських чиновників, розумієш, що їх насправді зовсім не хвилює скільки там той газ коштує. Це для нас, з нашими мізерними зарплатами, доволі суттєво. А їм, що 7 гривень за кубометр, що 10 – не так вже й важливо, пише видання.