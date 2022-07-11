Голова Тернопільської облради відвіз на передову “Бандеромобіль” та обладнання для захисників

Першочерговим завданням тих, хто перебуває зараз в тилу, є допомога та підтримка наших Захисників, які боронять Україну від московських окупантів.

На цьому наголошує голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Днями він з волонтерами побував на передовій.

– Разом із ГО Ветерани Патріотам та Mamont Roma побували на передовій та передали нашим воїнам вкрай необхідні їм речі. Зокрема, це і потужний тепловізор та кілька планшетів для бійців 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. А також “Бандеромобіль” для наших бійців з 80-ої окремої десантно-штурмової бригади. Віримо в перемогу України! Разом ми сильні! Слава Україні! Героям слава! – підкреслив Михайло Головко.