У День вишиванки, 19 травня, колектив Тернопільської обласної ради передав Захисникам України вишиті шеврони.

– Традиційна українська вишиванка — священний оберіг наших воїнів на цій війні. Мудрість і сила тисячолітніх традицій, які передавалися у вишиванках з покоління в покоління, додає сил для боротьби!Нехай Господь береже всіх, чиї серця б’ються в українських вишиваних сорочках! Нехай ці шеврони стануть справжнім захистом для воїнів, які боронять Україну! Слава Україні! Слава українським Захисникам! – повідомив голова облради Михайло Головко.