Різноманітні медичні препарати для КНП «Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер» передав голова обласної ради Михайло Головко.

– З початком війни у КНП «Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер» ТОР (Тернопільський ОКШВД) надають допомогу як жителям Тернопільщини, так в внутрішньо переміщеним українцям.

Близько двохсот людей щодня приймають спеціалісти закладу. Люди отримують не лише фахову допомогу, а й безкоштовно тут їм видають медикаменти. Сьогодні для потреб закладу з дружиною Мар’яною Головко передали різні ліки.

Дякуємо нашим медикам за невтомну роботу! – зазначив Михайло Головко.