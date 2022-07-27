Голова Тернопільської облради обговорив з Епіфанієм загрози, які постали перед Православною Церквою України

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко зустрівся з Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

Очільник Тернопільщини обговорив з владикою загрози, які постали перед Православною Церквою України під час повномасштабної московської агресії.

– Маємо спільно робити все від нас залежне, аби раз і назавжди позбутися впливу російської церкви в Україні. Настав час рішучих, послідовних, але виважених кроків у цьому напрямку. Зокрема, ми продовжуємо збір підписів на підтримку законопроекту № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України», бо лише Верховна рада України як єдиний законодавчий орган нашої держави може поставити крапку у цьому питанні, – зазначив Михайло Головко.

Також під час зустрічі вони обговорили «Стамбульську конвенцію».

– Погодились, що документ є неприпустимим, адже несе відверту загрозу традиційним сімейним цінностям. Дякую Блаженнішому Митрополиту Епіфанію за плідну зустріч та підтримку. Переконаний, що лише разом зможемо побороти окупантів та вигнати з нашої країни московських агентів у священичих рясах. Україна переможе! – наголосив Михайло Головко.