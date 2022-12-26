Напередодні Різдва голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко відвідав побратимів-свободівців та колег-депутатів, які боронять наші рубежі на сході України.

За мужність та стійкість він вручив незламним воїнам заслужені нагороди – почесні відзнаки Тернопільської обласної ради ім. Ярослава Стецька.

– Цьогоріч ми святкуємо народження Ісуса Христа у важких умовах. Багато родин не зможуть зібратися разом за святковим столом. Але ми об’єднані спільною метою, підтримуємо один одного, тому – все витримаємо і здолаємо!Підносячи молитву до Бога у ці святкові дні, ми просимо миру і благополуччя для України, молимося за кожного українського Воїна, згадуємо всіх, хто віддав своє життя за нашу свободу та незалежність. Тож нехай новонароджений Ісус благословить наш народ, дасть нам сили та наснаги на Перемогу. Віримо у Збройні Сили України! Віримо у перемогу добра над злом! – наголосив Михайло Головко.