Бучацькою окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишньої в. о. голови однієї з сільських рад Монастириського району, яка зловживаючи службовим становищем підробила документи (ч. 1 ст. 364 КК ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в.о. голови однієї з сільських рад Монастириського району у 2020 році, достовірно знаючи що ряд рішень не виносилися на розгляд сесій, склала завідомо неправдиві протоколи та підробила рішення сесії органу місцевого самоврядування.

У результаті протиправних дій посадової особи 9 земельних ділянок площею 18 га незаконно передано у власність громадянам, серед яких є родичі зловмисниці. Державі спричинено шкоду на суму понад 200 тис грн, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Завершено розслідування, яке здійснювали слідчі поліції під процесуальним керівництвом Бучацької окружної прокуратури.