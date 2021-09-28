Бучацькою окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишньої в. о. голови однієї з сільських рад Монастириського району, яка зловживаючи службовим становищем підробила документи (ч. 1 ст. 364 КК ч. 1 ст. 366 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в.о. голови однієї з сільських рад Монастириського району у 2020 році, достовірно знаючи що ряд рішень не виносилися на розгляд сесій, склала завідомо неправдиві протоколи та підробила рішення сесії органу місцевого самоврядування.
У результаті протиправних дій посадової особи 9 земельних ділянок площею 18 га незаконно передано у власність громадянам, серед яких є родичі зловмисниці. Державі спричинено шкоду на суму понад 200 тис грн, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури
Завершено розслідування, яке здійснювали слідчі поліції під процесуальним керівництвом Бучацької окружної прокуратури.
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