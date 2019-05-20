Голова Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку. Аналогічні заяви написали всі заступники та члени його команди.

Про це повідомила прес-служба СБУ, передає Укрінформ.

“Виконую обіцянку і публічно інформую: сьогодні подаю на розгляд новообраному Президенту України рапорт про своє звільнення з посади голови СБУ. Також повідомляю, що у встановленому Військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди, які пліч-о-пліч зі мною встали на захист України у найважчі дні російської збройної агресії. Робимо це щиро, цілком усвідомлюючи право нового Президента України ініціювати кадрові зміни у керівництві Служби”, – наголосив Грицак.

Він перелічив досягнення колективу СБУ за час його керівництва, Водночас висловив побоювання тим, що “піднімає голову проросійський реваншизм в Україні”.

“Буду відвертим перед українцями: свій рапорт написав із важким серцем. Так само як всі інші, переживаю за майбутнє Служби і держави, бачу як піднімає голову проросійський реваншизм в Україні”, – зазначив Грицак.

Він запевнив, що доки Президент і Верховна Рада у визначеному Конституцією України порядку не вирішить питання щодо того, хто має очолювати Службу безпеки України, чинний склад СБУ продовжить захищати безпеку держави та українського народу.

Як повідомлялося, сьогодні у Верховній Раді відбудеться церемонія інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського.