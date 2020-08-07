7 серпня близько 12 години на лінію «102» надійшло повідомлення від секретаря однієї з об’єднаних територіальних громад в Тернопільському районі. Жінка повідомила про конфлікт з керівником ОТГ.

Зі слів заявниці, під час словесної перепалки, чоловік вдарив її. На місце події виїхали працівники групи реагування патрульної поліції та бригада швидкої допомоги. Потерпілу доправили до медзакладу.

Як повідомляють в ГУ НП, поліцейські встановлюють усі обставини, триває перевірка.

У той же час у соцмережах повідомляють, що інцидент трапився у селі Біла Тернопільського району. Відповідну інформацію та фото опублікував депутат облради Богдан Яциковський.