Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук взяв участь у відкритті Першого міжнародного турніру з вільної боротьби пам’яті відомого тренера-викладача Олександра Гринчука.

Змагання відбуваються у Чорткові з 4 травня, упродовж двох днів. Участь у них взяли молодші юнаки 2005−2012 р.н., юнаки 2002-2004 р.н., юніори 2001−2003 р.н. та дівчата 2004 р.н. та молодші з усієї України, а також іноземці (Румунія, Молдова, Білорусія, Азербайжан) – загалом 27 команд, 270 учасників. Організувала турнір громадська організація «Рідна Борщівщина».

– На жаль, цієї вагомої особистості, людини, котра велику частину свого життєвого шляху наполегливо і плідно виховувала юних борців, була визначним тренером з вільної боротьби, – Олександра Гринчука вже немає з нами. Відтак проведення нинішнього турніру покликане віддати данину пам’яті цьому умілому та людяному тренеру, талановитому спортсмену. Не може не тішити й те, що змагання виходять на все вищий та вищий щабель. Адже сьогодні це вже міжнародний рівень на противагу попереднім – міжобласним. Юні борці! Нинішні ваші перемоги стануть найбільшою подякою тренерам за їх майстерність та спортивний талант. Бажаю вам вдалих змагань та достойних перемог, а глядачам – чудових вражень. А ще ніколи не забувайте своїх тренерів, цінуйте отримані знання та спортивний досвід, – звернувся до присутніх Віктор Овчарук під час урочистого відкриття турніру.

Окрім цього, голова Тернопільської обласної ради подякував організаторам змагань за вшанування пам’яті Олександра Гринчука, популяризацію вільної боротьби серед молоді, підвищення спортивної майстерності юних борців і налагодження та зміцнення дружніх стосунків із спортсменами різних регіонів України та зарубіжжя.