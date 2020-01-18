Учора, 16 січня, під керівництвом голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака відбувся круглий стіл на тему «Забезпечуємо якість освіти разом».

Учасники засідання обговорили основні завдання розбудови системи забезпечення якості освіти і освітньої діяльності у Тернопільській області та реалізації завдань щодо її впровадження у закладах освіти; публічні сервіси та послуги у сфері освіти; захист прав здобувачів освіти; успішні кейси формування спроможної освітньої мережі та забезпечення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах Тернопільської області.

– Звичайно, нам є над чим працювати, адже переформатування освіти триває. Нині йдеться про створення профільних шкіл на рівні області. Також сьогодні відбувається трансформація закладів інституційного догляду та виховання дітей. Першочерговому реформуванню підлягають комунальні заклади інституційного догляду та виховання дітей Тернопільської обласної ради. Відтак незабаром інтернатних закладів як таких не буде. Ми зможемо на базі них робити профільні навчальні заклади того чи іншого напрямку — гуманітарного, природничо-математичного, спортивного, військового, мистецького чи будь-якого іншого спрямування. Разом маємо працювати у цьому напрямку.

І ще одне, щоб нинішнє молоде покоління, яке є доволі прагматичним розуміло, що освіченим бути модно, потрібно і навіть вигідно, обласна рада прийняла рішення щодо преміювання випускників, які за результатами ЗНО отримали 200 балів. Якщо у 2018 році таких було аж один, то у 2019 – вже одинадцять. Усі діти отримали по п’ять тисяч гривень, – прокоментував голова обласної ради Віктор Овчарук.