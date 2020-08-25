Шосте засідання чотирнадцятої сесії обласної ради видалося вельми цікавим.

Попри деякі намагання унеможливити його проведення засідання все-таки відбулося. Адже напередодні сорок чотири депутати запевнили у своїй присутності на ньому, на жаль, взяли участь значно менше. Хочу подякувати тим, котрі виконали свій депутатський обов’язок.

Під час пленарного засідання двадцятого серпня нам вдалося розповісти про ті катастрофічні проблеми, що утворились нині в області. Я ще раз звертаюся до голови облдержадміністрації, до її керівників: вирішення питання міститься у розблокуванні виконання рішень облради щодо змін до обласного бюджету на 2020 рік, прийнятих шостого липня поточного року, потім повторно 11 серпня, від реалізації яких напряму залежить життєдіяльність комунальних установ та самих краян.

Очільник ОДА мотивує свою відмову виконувати рішення обласної ради незбалансованістю бюджету. Натомість дам пораду: у структурі облдержадміністрації працює аж цілий департамент фінансів, в якому трудяться п’ятдесят осіб. Мабуть, вони мали б вирішити цю проблему, адже отримують заробітну плату із тих податків, які сплачують наші краяни, у тому числі й ті, що вже чотири місяці по милості ОДА не отримають зароблених коштів, як то, до прикладу, – персонал Буданівського обласного закладу з надання психіатричної допомоги.

Адміністрація Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру нещодавно повідомила про призупинення роботи єдиного в області апарату кобальтового опромінення «TERABALT-100» у зв’язку із необхідністю невідкладної перезарядки обладнання новим джерелом іонізуючого випромінення. У змінах до бюджету на ці потреби було виділено чотири мільйони гривень. ОДА заблокувала ці кошти, тим самим позбавила онкохворих (таких в області понад двадцять тисяч) можливості отримати променеву терапію. Невже сьогодні, у двадцять дев’яту річницю незалежності України, саме таким чином Тернопільська президентська вертикаль привітала краян?

Переконаний, про ситуацію, що склалася на Тернопільщині, мають знати усі, у тому числі органи центральної влади.

Ні в якому разі сьогодні не йдеться про політичні амбіції чи перетягування рейтингів. Мова йде про елементарні питання виживання комунальних закладів і врешті краян, яких невиконання рішень обласної ради облдержадміністрацією позбавило заробітних плат. Ми сьогодні отримали заборгованість перед казначейством, бо не пропускаються кошти, виділені бюджетом на 2020 рік. Заклади охорони здоров’я не отримали фінансування для лікування та харчування воїнів АТО та ООС.

Таким чином окреслюється лише одна причина, що породила таку катастрофічну ситуацію, – керівництво ОДА, котре чуже нашому краю і не розділяє наші національні цінності, карає область за патріотизм та демократичні ідеали, які земляки відстоювали на Майдані, за які гинули у російсько-українській війні на сході. Відтак, не виділяючи коштів, не виконуючи рішення обласної ради, облдержадміністрація намагається упокорити громадянську активність тернополян, які не дають остаточно здати інтереси України. Хоча кошти є. Ми розприділили п’ятдесят два мільйони гривень, тож є чим збалансувати бюджет.

Сьогодні говоримо про другу хвилю коронавірус. Сумна статистика ілюструє зростання рівня захворюваності в краї. То скільки грошей надійшло з державного бюджету з фонду, створеного при КМУ, а це шістдесят три мільярди гривень? Відповідь вражає – ані копійчини.

Наголошую: кошти з місцевих бюджетів завершились, тим паче цьогоріч місцеві ради фіксують невиконання бюджетів. Навіть така заможна Байковецька об’єднана територіальна громада, яка упродовж усього часу від свого створення мала значне перевиконання, цьогоріч виконала бюджет лише на тридцять п’ять відсотків.

Медичні заклади вичерпали кошти на засоби захисту. Ми опинились у дуже схожій ситуації, що й на початку першої хвилі.

Переконаний, що вина за усі ці проблеми в значній мірі лежить на обласній державній адміністрації. Ще раз наголошую: йдеться не про політику, йдеться про виживання комунальних закладів і наших краян!