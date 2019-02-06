Голова обласної ради Віктор Овчарук: “Частка видатків з обласного бюджету 2019 на освіту помітно зросла”

Тому частка видатків з обласного бюджету 2019 на освіту помітно зросла. Їх обсяг управлінню освіти і науки як головному розпоряднику коштів обласного бюджету складає 554,4 млн гривень, в тому числі освітня субвенція – 149,7 млн гривень.

Кошти освітньої субвенції спрямовуються виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів – 94,8 млн гривень, здобуття повної загальної середньої освіти учнями професійно-технічних навчальних закладів – 34,7 млн гривень та студентами вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів – 20,2 млн гривень.

Для забезпечення інших видатків спрямовуються кошти додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я та доходи обласного бюджету – 404,7 млн гривень.

Дані видатки забезпечують:

– виплату заробітної плати з нарахуваннями інших працівників, крім педагогічних працівників загальноосвітнього циклу, в повному обсязі,

– видатки на продукти харчування для інтернатних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-IІІ рівнів акредитації,

– придбання медикаментів для інтернат них та професійно-технічних навчальних закладів ,

– виплату стипендій учням, студентам ВНЗ І-ІІ рівнів, студентам ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – 9,1 млн гривень,

– страхування дітей-сиріт, які навчаються в інтернатних закладах, видатки на виплату щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в розмірі трьох стипендій особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які в період навчання у віці 18-23 роки залишились без батьків, до завершення навчання, виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу та надання одноразової адресної допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб випускникам ВНЗ денної форми навчання, які навчались за державним замовленням;

– на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів,

– завершення поточного ремонту актового залу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії з нагоди відзначення 200-ліття Волинського ліцею.

На реалізацію заходів обласних цільових програм передбачено 1,6 млн гривень, а саме:

– обласну програму фінансової підтримки підготовки фахівців для професійного кадрового забезпечення Збройних Сил України та інших силових структур на базі ДНЗ „Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою” на 2016-2020 роки – 1,3 млн гривень (в частині видатків на здійснення допрофесійної підготовки учнів за програмами 9 класу з одержанням базової загальної середньої освіти, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 206,1 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 136,4 тис. гривень, а також забезпечення безоплатним харчування курсантів – 1 000 тис. гривень);

– обласну програму підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил, членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2015-2019 роки – 100 тис. гривень (компенсація за навчання дітям із сімей учасників АТО);

– обласну програму впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах Тернопільської області на 2017-2020 роки – 200 тис. гривень.