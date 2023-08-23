Начальником ГУНП призначений полковник поліції Сергій Зюбаненко, який до цього упродовж двох місяців тимчасово виконував обов’язки керівника обласної поліції.

Сьогодні, 23 серпня, голова Національної поліції генерал поліції третього рангу Іван Вигівський провів робочу нараду з особовим складом поліції Тернопільщини. Участь у заході також взяли начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш, представники органів влади та керівники правоохоронних структур.

Очільник Національної поліції окреслив основні напрямки роботи підрозділу, серед яких першочергове завдання – безпека громадян, та наголосив на важливості взаємодії з іншими силовими відомствами задля ефективної роботи.

Сергій Зюбаненко, який із 19 червня тимчасово виконував обовʼязки керівника тернопільської поліції, запевнив, що докладе максимум зусиль для створення безпечного середовища та надання якісного поліцейського сервісу в області.

Учасники наради хвилиною мовчання вшанували пам’ять героїв та жертв війни росії проти України.

Іван Вигівський для швидкого реагування на виклики та повідомлення, а також ефективнішого виконання поліцейських функцій вручив ключі від службових автомобілів представникам територіальних підрозділів тернопільської поліції.

Після робочої наради Голова Національної поліції України вручив поліцейським офіцерам громади ключі від тринадцяти службових автомобілів.

Одинадцять транспортних засобів для роботи на території громад передала Національна поліція України – це міжнародна технічна допомога партнерів, які разом із Нацполіцією розпочинали проєкт «Поліцейський офіцер громади» та підтримують його розвиток. Ще дві автівки придбали територіальні громади.

«Відчувати себе в безпеці – це нагальна потреба для кожного українця сьогодні. І наша задача зробити все, аби забезпечити максимально безпечне середовище для громадян. Повномасштабне вторгнення ворога на деякий час призупинило темпи проєкту «Поліцейський офіцер громади». Але сьогодні ми продовжуємо його реалізацію. Поліцейський офіцер громади – це правоохоронець, помічник, а також сусід і друг. Адже він і сам проживає на тій території, там його родина, там він звітує перед своєю громадою, як і голова громади», – зазначив Іван Вигівський.

У Тернопільській області створено 55 громад. 17 ПОГів несуть службу на ввіреній їм території. Невдовзі ще 10 офіцерів після завершення навчання розпочнуть виконувати свої службові обов’язки.