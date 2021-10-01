Більше двох років голова сільськогосподарського кооперативу «Дніпро» незаконно користувався землею у селі Іванківці, яке входить до ТМТГ. На площі 1,8 гектара він розмістив споруди і приміщення кооперативу, але права власності на них не мав і податків за землю не сплачував.

Для з’ясування ситуації у Тернопільській міській раді створили комісію із визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді внаслідок порушення земельного та податкового законодавства. А на черговому засіданні виконавчого комітету затвердили акт цієї комісії.

У зазначеному документі вказано, що спеціалісти Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області перевірили дотримання вимог земельного законодавства та наклали штраф на голову СГК «Дніпро» у розмірі 510 гривень.

Працівникам управління обліку та контролю за використанням комунального майна ТМР голова СГК «Дніпро» відмовився надати будь-які документи для підтвердження права власності на вищевказані будівлі. Тоді вони звернулися у Зборівське бюро технічної інвентаризації. З цієї установи повідомили, що реєстрація права власності на нерухоме майно у СГК «Дніпро» відсутня. А згідно інформації з державного реєстру речових прав на майно за даним кооперативом не зареєстровано жодного нерухомого майна. В Головному управлінні ДПС у Тернопільській області повідомили, що плату за землю до бюджету СГК «Дніпро» за користування даною земельною ділянкою не здійснює. Це означає, що кооператив використовує земельну ділянку без правовстановлюючих документів на прово користування нею та не сплачує плату за землю до бюджету Тернопільської територіальної громади.

Комісія встановила, що внаслідок порушення вимог законодавства СГК «Дніпро» заподіяло територіальній громаді збитків в сумі 3532 гривні.

Упродовж місяця кооператив має відшкодувати заподіяні збитки. Також голові кооперативу надіслали листа з пропозицією оформити документи на право користування земельною ділянкою. А складений комісію акт про встановлення і відшкодування збитків направили для розгляду до Тернопільської місцевої прокуратури.