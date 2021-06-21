Голова Копичинецької громади, що на Чортківщині, Богдан Келічавий оригінально підійшов до виготовлення власних візиток.

Замість звичайний паперових держслужбовець виготовив оригінальні візитки із в’яленого м’яса, пише Терен.

Такий формат візитки не випадковий, адже Копичинці давно славні своїми ковбасними та м’ясними виробами, якими займається одне з місцевих підприємств.

«Не візитка Яроша, звичайно. Просто візитка мера ковбасної столиці. Дякую Олександру Шевченку за ідею, Сашку Бриліну за дизайн та Івану Круцю за реалізацію», – написав на своїй сторінці у Facebook Богдан Келічавий, прикріпивши фото візиток.