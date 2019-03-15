Медицина потребує реформування. Адже в стані, в якому вона була до сьогодення – не задовільняла ні наших пацієнтів, ні лікарів, які працюють з пацієнтами, ні державні служби. Про це говорять медики та фахівці, які щодня стикаються з цією роботою. Це підтверджує й голова асоціації терапевтів Тернопілля Світлана Сміян.

«Це напевно вперше за всю мою роботу, роботу моїх колег, держава звернула увагу на медицину. І те, що є спроби покращити надання медичної допомоги населенню, покращити роботу лікарів, цього не можна недооцінювати. Звичайно, проблем в реформуванні охорони здоров’я є багато. Але я хочу навести приклади, що змінилося в Тернопільській університетській лікарні, де я працюю. За останні роки в нас з’явилася кардіохірургічна служба, це інтервенційна кардіологія, операції на відкритому серці, це стентування, це багато років життя пацієнта з вадами серця, з ішемічною хворобою після інфаркту, це власне саме життя пацієнта», – підкреслила Світлана Сміян.

Вона також зауважила, що вперше за всю діяльність ревматологічної служби, відбулися зміни із забезпеченням дороговартісними препаратами. «Діти, у яких ревматоїдний артрит, двічі на тиждень потребують ін’єкції, вартість якої 25-30 тис. грн. А тепер ми маємо наказ, яким передбачається, що коли вони переходячи в дорослий вік, ці ліки повинні отримувати також безкоштовно», – наголосила Світлана Сміян.

Водночас, сьогодні держава звертає увагу й на медичну освіту. Адже надання медичної допомоги абсолютно залежить від професійної діяльності лікаря. Саме тому, за словами пані Світлани, якщо роботу уже розпочали, механізм запустили, то потрібно продовжувати рухатися в тому ж напрямку. «Я гадаю, що потрібно дати можливість закінчити усі програми тому, хто цей механізм запустив. Зараз ми маємо більш-менш стабільність, незважаючи на те, що в країні війна. І те, що ці зміни відбуваються, – це заслуга сьогоднішньої влади», – зазначила Світлана Сміян.