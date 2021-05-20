Вчора близько 2-ї години ночі, патрульні отримали повідомлення про бійку на вул. Замковій. Заявниця розповіла, що в під’їзді багатоповерхівки чути голосні крики та благання про допомогу.

Поліцейські негайно прибули за вказаною адресою та виявили в під’їзді двох чоловіків з явними слідами побиття. Один з них лежав на сходах з розбитою головою та сильною кровотечею. ТОРівці викликали на місце події карету швидкої медичної допомоги, а до приїзду лікарів власними силами намагались зупинити кровотечу. Окрім того, інспектори весь час говорили з чоловіком, щоб останній залишався при свідомості. Інший же громадянин, розповів охоронцям порядку, хто наніс їм тілесні ушкодження та описав зовнішність кривдника. Поліцейські передали травмованих лікарям та розпочали пошуки кривдника.

Обстеживши під’їзд, інспекторам вдалося знайти чоловіка, схожого за описом заявника. Він мав сліди крові на одязі та перебував в стані алкогольного сп’яніння. Патрульні затримали громадянина та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.

Про це повідомляють у патрульній поліції Тернополя.