Дівчина вразила чистим і проникливим голосом.

Молода тернополянка вирішила підзаробити грошей і отримати практику в грі на бандурі і співі. Для цього дівчина вийшла на одну з центральних вулиць Тернополя і влаштувала концерт. Єдиним музичним інструментом була бандура, а прикрасою став голос дівчини. Її спів привернув увагу перехожих, а потім і потрапив в мережу, пише Znaj.ua.

У мережі відео виставила користувачка Діана Мірінович. Після цього Facebook спалахнув від переглядів і репостів. Відео з невеликим виступом дівчини виявилося дуже популярним. За три дні воно набрало понад 100 тисяч переглядів і 1500 перепостів.

Автор відео написала, що вона не знає, як звуть цю дівчину, але дуже рада, що в Тернополі є такі творчі і талановиті люди. У коментарях розповіли, що дівчину звуть Марія Михайлецька. Дівчина навчалася в Тернопільському музичному коледжі імені Соломії Крушельницької.

Коментатори побажали успіхів талановитій співачці і сподіваються, що репости допоможуть дівчині пробитися і привернути до себе увагу.