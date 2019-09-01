У ДТП в Тернополі легковик зіткнувся з екскаватором.

На вулиці Лесі України вчора о 14.40 сталося ДТП, повідомляє “Терен”.

– Я їхав своєю смугою знизу, на початку вулиці Лесі Українки. Раптом бачу, назустріч мені прямо «в лоб», моєю смугою несеться зелена легкова машина, – розповідає водій екскаватора Олег. – Я почав гальмувати, десь метрів 5 гальмував, он сліди від шин видно. Добре, що міцно вчепився у руль, бо удар такої сили був, що вирвало ківш. А в легкової машини спрацювала подушка безпеки. Я одразу ж вибіг з кабіни, навкруги з розбитої машини масло розлилося, підбіг до водія, запитав, чи він постраждав, той каже, що ні, але якось так нечітко говорив. Підбігли люди, почали набирати телефони швидкої, поліції. Та й таке, – розповів водій екскаватора Олег.

Очевидці ДТП кажуть, що бачили, як «Опель» на польських номерах мчав вулицею Лесі Українки зустрічною смугою.

– Він досить швидко їхав і просто врізався в екскаватора, здається, навіть не гальмуючи. Але, може, добре, що так, адже там попереду пішохідна доріжка, перед «Прогресом», біда могла бути більшою, а так, екскаватор зупинив «Опеля», – каже пенсійного віку чоловік, який разом із іншими пішоходами стоїть на узбіччі, біля місця ДТП.

Згодом сюди прибули працівники поліції, ще через деякий час – швидка допомога. Постраждалого водія легківки взяли під руки і повели у карету «швидкої», яка через кілька хвилин з увімкненою сиреною поїхала до медичного закладу.