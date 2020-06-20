Прокуратура Тернопільської області здійснювала процесуальне керівництво та забезпечила публічне обвинувачення у суді за ч. 2 ст. 286 КК України стосовно водія автомобіля, що насмерть збив дівчину поблизу Борщова.

Прокурором доведено у суді, що 6 січня 2018 року водій, керуючи технічно справним автомобілем «Toyota Corolla», їдучи автошляхом поблизу с. Сапогів не належно стежив за дорожньою обстановкою. Його іномарка раптово змінила напрямок руху і наїхала на дівчину, що саме переходила дорогу. Автомобіль мчав із швидкістю не менше 96 км/год.

Потерпіла померла на місці події на очах у батька, що був у той час неподалік.

Вироком Борщівського районного суду винну особу засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 2 роки, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.