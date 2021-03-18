Гнав на червоний: у Тернополі зупинили автомобіль з незаконними мигалками. ФОТО

У вівторок близько 1-ї години ночі, патрулюючи на вулиці Гетьмана Мазепи, інспектори помітили автомобіль Mazda, водій якого проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора.

Окрім того, на передній частині автомобіля був розміщений та увімкнений пристрій червоного та синього кольору, який дозволено встановлювати лише на оперативні чи спеціальні транспортні засоби, повідомляють у Патрульній поліції.

Патрульні зупинили автомобіль та поспілкувалися з водієм. Чоловік не надав жодних дозвільних документів на встановлення та використання зазначеного пристрою на своїй автівці.

Інспектори склали на водія протокол за ст. 122-5 (Порушення вимог законодавства щодо встановлення спеціальних світлових та звукових приладів) КУпАП та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 ( Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.