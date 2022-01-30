Протягом доби на Тернопільщині ускладниться погода.

За прогнозами синоптиків, в області очікуються хуртовини, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Також дошкулятиме сильний північно-західний вітер. Відтак у краї оголосили перший рівень небезпеки — жовтий.

Як повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології, 31 січня на дорогах буде ожеледиця, а пориви північно-західного вітру сягатимуть 17-22 м/с. Вночі передбачаються значні опади у вигляді снігу.

“Завтра буде сильний штормовий вітер! Його пориви досягатимуть 15-22 метрів за секунду, десь орієнтовно 54-80 кілометрів за годину. Через Україну гнатиме атмосферний фронт північного циклону, тому до вітру приєднаються сніг, мокрий сніг, можливі хуртовини. Температура повітря коливатиметься навколо нуля”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, лютий розпочнеться на Тернопільщині з похолодання. Нічні температурні показники місцями знижуватимуться до десяти градусів морозу.