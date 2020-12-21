Статки вищого духовенства вже не один раз ставали предметом уваги вірян та пересічних українців. Останній скандал – візит Митрополита Луцького і Волинського Михаїла на сесію Луцької міської ради в норковій шубі.

Ця подія наробила галасу не тільки у місцевих ЗМІ. Обурення вбранням владики висловили і всеукраїнські зоозахисні організації, пише Конкурент.

Михаїл у нещодавньому інтерв’ю прокоментував скандал навколо свого одягу. За його словами, шубу йому подарували 12 років тому, а зоозахисникам краще турбуватися про норок, яких масово вбили у Данії.

У подкасті “Новое время”, де зокрема розмірковували про духовенство, яке попри обітницю живе нескромно, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній прокоментував цю ситуацію.

“Кожен священнослужитель повинен бути зразком, ідеалом для наслідування для своїх вірних. Звичайно, що в іншій церкві є багато прикладів, які суперечать цьому: коли священники не подають зразок вірянам, не проявляють смирення і скромність, коли навпаки показують свій багатий спосіб життя. Ми, як церква, з самого початку наголошували, що цього не можна робити. Що не можна спокушати свою паству”, – зазначив Єпіфаній.

Релігієзнавець Дмитро Горєвий пояснює, що розкішний спосіб життя не узгоджується із доктринами чернецтва.

“Всі ченці, митрополити в тому числі при прийнятті постригу дають обітниці. Одна з таких обітниць – відмова від приватної власності. Тобто, вони відрікаються від багатств цього світу і права володіння будь-якою приватною власністю. Сама ідея чернецтва – це відмова від земного, життєвого, матеріального, і повна зосередженість на духовному. Тому будь-які розкоші невластиві чернецтву”, – наголошує він.

Додамо, що митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич) народився у селі Лосятин Кременецького району.