12 січня глава УПЦ МП митрополит Онуфрій очолив святкове богослужіння у Почаївській Лаврі.

Про це повідомляє сайт інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП.

Божественну літургію звершили в Успенському соборі обителі. Предстоятелю співслужили сонм архієреїв московської церкви, духовенство Лаври і гості монастиря у священному сані.

Осквернив святиню своєю присутністю на богослужінні і нововисвячений керівник Івано-Франківської єпархії УПЦ МП єпископ Івано-Франківський і Коломийський Никита, якого, за повідомленнями ЗМІ, наприкінці листопада працівники СБУ застукали в одній кімнаті з неповнолітнім оголеним хлопцем.

До слова, сьогоднішня візитація глави УПЦ МП до Почаївської Лаври могла бути останньою. За інсайдерською інформацією пастора з Дніпра Олега Лебединського, питання подальшого використання Почаївської Лаври церквою Московського Патріархату буде вирішене вже в середині лютого. Надалі українська святиня найбільш імовірно перейде в лоно Православної Церкви України, правонаступниці Київської Митрополії Православної Церкви Константинопольського патріархату, яка і заснувала монастир у Почаєві.

Небезпідставно претендує на Почаївську Лавру і Українська Греко-Католицька Церква, чиї ченці чи не найбільше доклалися до розбудови обителі. Про небайдуже ставлення до майбутнього Почаївської Лаври нещодавно заявив глава УГКЦ Святослав Шевчук, а керівник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії архієпископ і митрополит Василій Семенюк навіть здійснив знакову прощу до монастиря.