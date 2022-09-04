10-11 вересня Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній здійснить Першосвятительський візит на Тернопільщину.

Про це повідомляють на сторінці Тернопільської єпархії Православної Церкви України.

У межах відвідин заплановано святкові заходи з нагоди 25-річчя двох парафій – у Горинці на Кременеччині та Тернополі, молитовне вшанування воїнів, котрі загинули за Україну, а також зустрічі з пораненими бійцями, представниками релігійних громад, що перейшли до Православної Церкви України, громадськістю.