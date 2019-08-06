Сьогодні Почаївська лавра є осередком не українського, а російського православ’я.

Про це написав Глава Православної Церкви України митрополит Епіфаній на своїй сторінці у Фейсбуці.

Разом з тим, митрополит висловив віру, що з Божою допомогою українські святині стануть частиною помісної Української Православної Церкви.

“Наша українська земля відома багатьма чудотворними іконами. Ми знаємо понад 200 назв ікон на честь Пресвятої Богородиці, які на українській землі проявили себе чудотворними. Одну з таких святинь – Почаївську ікону Божої Матері – вшановують на наших землях вже понад чотири століття. Саме ця ікона допомогла захистити Почаївський монастир від руйнування турками в далекому 1675 році. На жаль, сьогодні Почаївська лавра на теренах Західної України – осередок не українського, а російського православ’я, але ми віримо, що з Божою допомогою з часом ми всі об’єднаємось в єдиній визнаній помісній Українській Православній Церкві. І тоді всі ми, українці, єдиними устами і єдиним серцем будемо славити Бога у своїй єдиній Церкві, яка не належить жодному іноземному центру”, – написав Глава ПЦУ.