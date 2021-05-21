20 травня у Тернопіль завітав Митрополит Епіфаній.

Громада тернополян радіє, адже цього дня освячення дзвонів кафедрального собору святих Костянтина та Єлени звершив Предстоятель Православної Церкви України. Цією подією Блаженнійший Митрополит Епіфаній розпочав першосвятительський візит у Тернополі, повідомляють Тернополяни.

“Кожного разу, прибуваючи до Тернополя, ми бачимо, як храм святих Костянтина та Єлени будується і зростає. Вірю, що й наступні роки ми також будемо радіти з того, що ці дзвони, які сьогодні освятили, будуть підняті. Відтак вони надихатимуть і відганятимуть всяке зло від нашого життя”, – сказав Предстоятель Православної Церкви України у першосвятительському слові.

Блаженнійший Митрополит Епіфаній висловив вдячність архієпископу Тернопільському і Кременецькому Нестору, а також усім тим добродіям, які долучаються до розбудови храму, який є осердям Тернопільської єпархії.

“І якщо кожна єпархія буде розбудовуватися, то й наша помісна Українська Православна Церква також зміцнюватиметься, утверджуватиметься й буде надійною духовною основою нашої держави”, – зазначив Предстоятель.