“Гладіатор” з Тернопільщини возив у багажнику… римський меч

На Тернопільщині чоловік придбав на ринку римський меч і потрапив на лаву підсудних. За носіння без дозволу такої зброї суд дав йому 120 годин громадських робіт.

Про це йдеться у вироку Козівського райсуду від 9 червня, пише Терноград. Як вбачається із обвинувального акту, 30 вересня 2020 обвинувачений побачив на ринку у Збаражі, що якийсь чоловік продає меч за 2 тис. грн.

Його придбав, поклав у свої “Жигулі” і возив, поки у квітні 2021 не вилучили правоохоронці. Згадуваний меч, згідно з висновком експерта, є холодною зброєю колюче-рублячої дії, а саме – мечем по типу гладіус, короткоклинковим, одноручним, римським мечем, виготовленим саморобним способом за допомогою промислового устаткування.

Такі дії чоловіка були кваліфіковані за ч.2 ст. 263 КК , тобто носіння холодної зброї – меча, без передбаченого законом дозволу.

Надалі чоловік пішов на угоду з прокурором про визнання винуватості. 9 червня суд її і затвердив.

Він визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочину за ч.2 ст. 263 КК та призначив узгоджене в угоді покарання – 120 годин громадських робіт.

Також суд сказав стягнути з чоловіка 2574 грн. 30 коп. витрат за проведення судових експертиз.