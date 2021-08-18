Сьогодні – 30 років вже як у Москві комуністичні “яструби” зібрались

І разом всі ГКЧП якесь взяли і зорганізували

Їх зрозуміти можна було: все кругом тріщало, розбігалось і валилось

А в магазинах лиш… свинячі вуха й кури сині залишились

Імперія конала – як ще можна цей процес назвати?

Тож ті, хто мав усе від неї, почали “страну родную” рятувати,

Але – на танк забрався Єльцин (чи тверезий, чи напідпитку – не знаю)

Й проголосив, що те ГКЧП нічого не “рішає”

Завмер Союз тоді, а з ним – і Україна

Ану як знов прийде лиха година –

Й дивізії з Москви на Київ та на Львів попруть,

Попробуй тут вгадати і, як кажуть, мудрим будь

Отож і взявся Леонід Кравчук поміж краплинками петляти,

Народ до спокою і розуміння закликати,

Ну, а борці місцеві наче за командою одною

Принишкли й стихли ніби миша під мітлою

А далі – далі сталось те, що сталось:

Еліта наша славна (і не дуже) в стольнім Києві зібралась

Й проголосила на весь світ – врочисто, як належить,

Що ми віднині – суверенні й незалежні,

А далі покотилось й котиться донині – наче м’яч по полю,

Що “Ми боролись!”, що “Ми вибороли волю!”,

Наскільки правда це – судіть самі, чи так це, чи не так,

Але… що було б, якби Єльцин не заліз тоді на танк?

Чи “Ще не вмерла …” нині б ми співали?,

Чи, може, “родіну” і далі прославляли б…

———————————

Те, що в борні здобуто, як зіниця ока бережеться,

Те, що отримано як дар – боюся, може, й з пам’яті зітреться…