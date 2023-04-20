Гірський велосипед (MTB) — це універсальний варіант двоколісного транспорту, тому такі моделі завоювали в Україні та по всьому світу абсолютну популярність. На https://veloplaneta.ua/gornye можна придбати оптимальний варіант від найкращих виробників: Apollo, Cannondale, Pride, Schwinn, Marin, Merida та інших. Інтернет-магазин Велопланета надає гарантії на кожну модель, пропонує гнучку систему знижок та користування сервісними центрами.

Види гірських велосипедів

При виборі гірського велосипеда можна надати перевагу таким видам, як:

даунхіл;

крос-кантрі;

дьорт джампінг;

фетбайк;

електровелосипед.

Моделі даунхіл міцні та мають велику вагу. Вони використовуються для спуску з гір.

Середня вага крос-кантрі — 8,5 кг. Цей велосипед з легкістю долає складні ділянки: ви зможете кататися лісовими стежками, польовими дорогами, долати круті спуски та підйоми. Зазвичай модель крос-кантрі під назвою хардтейл має амортизовану вилку або короткоходний двопідвіс.

Моделі дьорт джампінг дуже популярні у трюкачів, адже використовуються для виконання стрибків. Цей MTB має найнижче сідло, а вага його сягає 10 кг.

Фетбайки дуже легко впізнати, адже вони мають вкрай великі колеса з товстими покришками. Вони ідеально підходять для поїздок сипучими ґрунтами: навіть якщо їхати по піску, не доведеться інтенсивно крутити педалі.

Для роботи гірського електровелосипеда використовується спеціальний двигун. Електромоделі дуже стрімко набирають популярність, адже дають змогу швидко переміщатися. На фізичну активність електробайки ніяк не впливають.

Переваги гірських велосипедів

Гірський велосипед — це універсальний транспортний засіб, що має достатньо переваг:

дуже багато різних видів для різноманітних стилів катання;

максимальна прохідність — можна їздити по піску та бруду;

рами високої міцності, що мають найкращі зварні шви;

найширший діапазон перемикання швидкостей;

навантаження на деякі моделі може складати 150 кг.

Слід зауважити, що топові моделі будуть мати порівняно високу вартість, також обслуговування топових гальм і вилок буде дорогим. Гірський велосипед допоможе вам здобути чудову фізичну форму — це практичний і універсальний транспортний засіб.