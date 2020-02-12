Облаштувати трасу для сноутюбів на вулиці Тарнавського вирішили у міській раді. Для цього шукатимуть інвесторів, які захочуть реалізувати таку пропозицію.

Саму ж ідею внесли до переліку інвестиційно привабливих об’єктів Тернополя. Відповідне рішення прийняли на нещодавньому засіданні виконкому.

– На основі звернення КП «Спортивна школа «Екстрім» і на основі протоколу засідання комісії з вибору інвестора прошу внести зміни у рішення виконкому від 3 квітня 2013 року і доповнити перелік інвестиційно привабливих об’єктів пунктом: «Комплексне оновлення та технічне переоснащення гірськолижного схилу з улаштуванням траси для сноутюбів» за адресою вулиця Тарнавського, – зачитав проект рішення Юрій Дейнека, начальник управління стратегічного розвитку міста. – На основі цього буде оголошено конкурс з пошуку інвестора.

Міський голова Сергій Надал додав, що траса для сноутюбів вже функціонує, але є бажання доповнити схил додатковою технікою і обладнанням і зробити більш комфортним, тому підготували таке рішення. У прийнятому документі зазначено, що на вказній ділянці планують підняти трасу на 10 метрів, вирівняти ландшафт та змінити конфігурації схилів. Також мають осучаснити гірськолижний витяг, сніготрамбувальну машину та снігогенератор; встановити санвузли; облаштувати трасу для сноутюбів; переоснастити снігонапилювальну систему.

Ольга Трач

Фото із сайту Тернопільської міськради