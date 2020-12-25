“Ох і кидало ж мене по світу…”, – так словами товариша Сухова з “Білого сонця пустелі” міг би описати свої футбольні митарства один з найбільш перспективних гравців середини 2000-их, який в подальшому переважно утвердився як любитель розваг поза полем Артем Мілевський. Після “Динамо” – турецький “Газіантепспор”, хорватські “Хайдук” і “Спліт”, румунська “Конкордія”, російський “Тосно”, угорська “Кішварда”, білоруське “Динамо” (з Бреста). Усюди відомий форвард, можна сказати, лише позначив свою присутність. Плейбой у ньому доволі успішно змагався з футболістом, змушуючи своїх шанувальників осудливо цмокати язиками і хитати головами: в’яне колишній талант, сходить “на ніц”…

Як з’ясувалося, його рівня ще достатньо, щоб у 35-річному віці знову взятися завойовувати УПЛ. Нехай і у складі одного з аутсайдерів турніру – “закарпатського “Миная”. Серед найперших вражень Мілі від нового пристановища – хороша кухня ну, і як вимагає пристойність новобранця, роздуми про хороші перспективи команди, гру якої, виявляється, уважно вивчав (ого!), тренер якої імпонує своїми поглядами і якій сподівається реально допомогти.

Напевно, з точки зору маркетингу запрошення такого відомого гравця, до того ж із шлейфом цікавих історій за спиною (чого вартий один лише прихід в халаті на представлення в “Динамо” Олега Блохіна) є досить вдалим ходом – вболівальники на Мілю підуть. От з суто футбольних позицій виникають запитання і навіть сумніви. Але ж, зрештою, “Минай” – не “Барселона”. Трудова угода розрахована на 1,5 року, отож є шанс, що футбольний заробітчанин , яким останні 7 років був Мілевський, її навіть дотримається.

Думки причетних до футболу людей з приводу пришестя А.Мілевського в “Минай” різняться:

Йожеф Сабо: “35-36 років – це вік, коли треба вже на пенсію йти, а не грати. Думаю, такі футболісти вже своє відіграли. Знаю Мілевського. Коли він був молодим, добре грав, але паралельно ще дечим займався. Дай бог, щоб він молоді давав хороший приклад.

Чи допоможе Мілевський “Минаю”? Важке питання. У Василя Кобіна команда, яка не претендує ні на медалі, ні на Лігу Європи. Середняк чемпіонату. Весна покаже, чи допоможе він команді. Але 36 років – це вік, коли вже ресурс футболіста вичерпаний”.

Мирон Маркевич: “Думаю, Артем Мілевський допоможе “Минаю” видертися з дна турнірної таблиці чемпіонату УПЛ. Все ж це кваліфікований футболіст, який у ключовий момент може взяти гру на себе. Хочу тільки побажати Артему зосередитися виключно на футболі. Адже не виключений варіант, що “Минай” — це його остання команда і хочеться, щоб про нього згадували як про зрілого майстра, який сприяв популяризації футболу в Закарпатті. Тим більше, що Мілевський і сам неодноразово заявляв, що мріє завершити свою багаторічну кар’єру на мажорній ноті саме в Україні”.

Отже, весна покаже, чи буде нота мажорною?