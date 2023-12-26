Гірка звістка затьмарила Різдво: стало відомо про загибель ще одного Захисника з Тернопільщини

На жаль, цьогорічне Різдво затьмарилось гірким присмаком болючої втрати для Більче-Золотецької громади.

З фронту надійшла сумна новина про те, що 22 грудня в районі населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області загинув мешканець села Олексинці Володимир Татарин. Йому було всього 20 років…

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці Чортківської районної адміністрації.

“Здавалось, усе життя – попереду. Клята війна…

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Світлого і благословенного польоту душі твоїй, славний Воїне!

Вічна памʼять і шана Герою України.

Не забудемо! Не пробачимо!”, – ідеться у зверненні РДА.