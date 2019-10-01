Тривожне повідомлення надійшло 30 вересня близько 18 години до правоохоронців Бережанського відділу поліції від чергового лікаря районної лікарні.

Медик повідомив, що закладу доправлено пацієнта з тяжкими травмами голови. Працівники поліції з’ясували, як саме травмувався потерпілий.

38-річний житель села Лапшин збирав хмиз в лісопосадці поблизу села. Під час раптового пориву вітру на голову чоловіка впала зламана гілка. Односельці, які стали свідками нещасного випадку, викликали швидку. У чоловіка лікарі діагностували перелом основи черепа та ключиці, його прооперовано. Наразі стан пацієнта важкий.

Відомості про подію внесено до журналу єдиного обліку повідомлень та звернень громадян. Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку.