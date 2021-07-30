Нещасний випадок трапився з лісорубом у Бережанському лісництві.

30 липня на території Державного підприємства «Бережанське лісомисливське господарство» гілка, яка відламалася від крони дерева травмувала 57-річного чоловіка.

За попередньою інформацією, як повідомили Управлінням Держпраці у Тернопільській області, чоловік під час виконання лісосічних робіт отримав відкриту черепно-мозкову травму внаслідок падіння відламаної гілки з крони дерева. З тяжким тілесним ушкодженням травмованого лісоруба госпіталізовано до медичного закладу.

Щодо цього нещасного випадку в Управлінні Держпраці утворять комісію та проведуть спеціальне розслідування.