Багато хто помилково продовжує вірити, що зайвий жир у вигляді боків тісно пов’язаний з жирами, які ми вживаємо. Це велика помилка, оскільки вся справа лише в надлишку калорій. Наприклад, користь авокадо, риби, горіхів цілком виправдовує високий вміст жирів. Якщо останніх буде в міру, а раціон буде збалансований ще й по білкам, вуглеводам, то тіло тільки подякує вам. EVA Blog розповідає, які жири варто додати на кожен день, а від яких краще утриматися.

Види жирів — чим відрізняються і які корисні для організму

Жири можуть приносити користь і, навпаки, шкодити. Все залежить від того, до якого типу вони відносяться. Безумовно, якщо наминати за обидві щоки суші, закушуючи піцою та запиваючи чаєм з шоколадкою, то вас напевно буде чекати надбавка у вазі. Однак якщо вибирати помірну кількість правильних жирів, то зможете отримати всю користь з продуктів і навіть позбавитися від зайвих сантиметрів, якщо вони є.

Насичені жири

Ці компоненти підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, тому рекомендується вживати їх не більше 6% від денного раціону. Насичені жири містяться в:

жирному м’ясі;

молочних продуктах;

кондитерських виробах;

вершках з кокоса;

кокосовій і пальмовій оліях.

Повна відмова від цих компонентів тільки нашкодить організму, тому вживайте їх, але в міру.

Ненасичені жири

Це всім відомі Омега-3, Омега-6 і Омега-9. Джерела Омега-9:

авокадо;

оливкова і рапсова олії;

бразильський горіх, а також мигдаль і арахіс.

Багато Омега-3 і Омега-6 можна зустріти в кукурудзі, волоських горіхах, лососеві, соняшнику, олії.

Навіщо дружити з жирами?

Жири в продуктах харчування необхідні нам для підтримки базових функцій організму. У тому числі для отримання енергії, в якості основного будівельного матеріалу, для транспортування вітамінів. Якщо ваші нігті ламкі, а волосся сильно випадає, можливо, у вашому раціоні недостатньо корисних жирів. Тому обов’язково включіть продукти харчування, наприклад, авокадо або лосось в свій повсякденний раціон — зміни не змусять себе довго чекати.