Вчитель з Лановецького району Ярослав Денчик двадцять другий день бореться з COVID-19. 59-річний чоловік стверджує, що пік хвороби він вже подолав. Втім, попереду тривала реабілітація.

Свій день народження Ярослав Денчик провів у Лановецькій лікарні на кисневій підтримці. За словами чоловіка, боротьба з COVID-19 складна, а рівень медичної допомоги у районній лікарні низький.

«Ви ще ніколи не сиділи в мішку, коли кисень зупинився, світло вимкнуто, а збірна з медсестер відсутня. Це реалії Лановецької лікарні. А тут неймовірний напад удушшя. Так себе можуть вести тільки гестапівці, яким доручили організацію роботи лікарні. Двадцять другий день неймовірної боротьби з COVID-19. З Господньою допомогою, з професійною майстерністю лікаря Рижак Ольги Іванівни і її чудових двох бригад медичних сестер і санітарок пік хвороби подолано. Ще є набряки, ще внутрішні органи працюють не зовсім так, як потрібно, бо зазнали шаленого удару від чужинця, але надія на видужання є. Нехай маленька, мікроскопічна, але є. Але навіть у ці найскрутніші миті життя думаєш, що біда через тупість, ницість, професійну некомпетентність його, сімейного лікаря, з яким підписав договір і віддав своє життя в його руки. Саме він довів ситуацію до абсурду, з температури 38,5 градусів четвертого червня, до сорока – дев’ятого червня. Впродовж цих дорогоцінних для боротьби з негодою днів навіть телефонної трубки не брав. Тому й не дивно, що я тепер звернувся в поліцію зі скаргою на непрофесійні дії сімейного лікаря», – повідомив у мережі Фейсбук Ярослав Денчик.

Нині у Лановецькому районі підтверджено 59 випадків зараження коронавірусом. Нові спалахи COVID-19 виявили упродовж тижня. А минулої доби додалося шестеро хворих.

Софія Романська