У понеділок, 25 березня з персоналом Центру медико-психологічної допомоги учасників АТО міста Тернополя зустрівся Герой АТО Вадим Свириденко.

Під час свого виступу він розповів про те, як він потрапив у зону бойових дій та про проблеми, з якими зустрічаються військові після повернення додому. Також гість наголосив, що професія медика є дуже важливою, а зокрема там, де йде війна.

“Я уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інші захворювання під час участі в АТО. Ми плануємо змінювати закон про реабілітацію учасників бойових дій. Адже таким людям потрібна кваліфікована допомога і у фізичному, і у психічному плані. Мають бути лікарі, які спеціалізуватимуться на роботі з учасниками бойових дій”, – зазначив Вадим Свириденко. Крім того, він підкреслив, що скоро усіх українців чекає нелегкий вибір. Тому, на його думку, слід пригадати те, що об’єднало наш народ у 2014 році. “Тоді нас об’єднала тяжка біда – війна. Тоді наша армія була слабкою, економіка заблокована Росією. Та чинний Президент взяв на себе відповідальність і не схибив. Сьогодні ми маємо сильну армію, квітучу мову, маємо Томос, що є потужним ударом по Росії, по її агресії. Я як ветеран АТО, учасник бойових дій закликаю українців об’єднатися так, як ми це зробили у 2014 році під гаслами Петра Порошенка. Нам потрібна одна Україна і вона має бути вільною і незалежною”, – наголосив Вадим Свириденко.