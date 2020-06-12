У пам’ять про Героїв Небесної Сотні на Тернопільщині організували автопробіг, учасниками якого стали батьки героїчно загиблих на майдані у Києві, голова обласної ради Віктор Овчарук, депутати облради, представники громадських організацій.

Учасники акції наголосили на необхідності пам’ятати подвиг Героїв та поклали квіти до їх могил.

Очільник області подякував рідним загиблих за те, що виховали своїх дітей справжніми патріотами.

– Біль Вашої втрати є невимовним, і ця рана буде ятрити завжди, допоки б’ються серця, – сказав Віктор Овчарук. – Герої Небесної Сотні ціною власного життя показали незламний дух нашого народу, те, що державу неможливо поставити на коліна, допоки в ній народжують справжні патріоти. І сьогодні разом із цими квітами складімо данину шани та пам’яті загиблим. Слова зайві – просто пам’ятаймо їх і те, якою дорогою ціною Україна торує шлях до справжньої незалежності. Слава Героям Небесної Сотні! Слава Україні! Тернопільщина пам’ятає своїх Героїв.

Автопробіг пам'яті на честь Героїв Небесної Сотні

Дякую всім, хто сьогодні пам’ятає… 🙏Дякую всім українцям, які сьогодні моляться за тих, хто віддав своє життя і поклав на вівтар боротьби за вільну, незалежну українську державу. 🕯️ Про всіх наших Героїв Небесної Сотні з Тернопільщини, воїнів, які загинули на східному фронті ми згадали й помолилися під час автопробігу пам’яті, що відбувся у нашій області. 💙💛 Дякую родинам наших загиблих воїнів за те, що виховали справжніх українських Героїв. Слава всім Героям Небесної Сотні! Слава всім, хто віддав свої життя за незалежну українську державу! Слава Україні! Viktor Ovcharyk Степан Барна Володимир Голоднюк

Опубліковано Віктор Овчарук Четвер, 11 червня 2020 р.