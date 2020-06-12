Дякую всім, хто сьогодні пам’ятає… 🙏Дякую всім українцям, які сьогодні моляться за тих, хто віддав своє життя і поклав на вівтар боротьби за вільну, незалежну українську державу. 🕯️ Про всіх наших Героїв Небесної Сотні з Тернопільщини, воїнів, які загинули на східному фронті ми згадали й помолилися під час автопробігу пам’яті, що відбувся у нашій області. 💙💛 Дякую родинам наших загиблих воїнів за те, що виховали справжніх українських Героїв. Слава всім Героям Небесної Сотні! Слава всім, хто віддав свої життя за незалежну українську державу! Слава Україні! Viktor Ovcharyk Степан Барна Володимир Голоднюк