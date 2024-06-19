Порушення чинних на транспорті правил, що спричинило загибель людей згідно зі статтею 291 Кримінального кодексу України розслідують працівники Бучацького відділення поліції.

На спецлінію “102” надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що близько 19:15 в Бучачі з велосипеда впав чоловік і не подає ознак життя.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. Потерпілий – житель Бучача 1958 року народження. За попередньою інформацією, він, рухаючись на велосипеді, не впорався з керуванням, впав, вдарившись головою об асфальтобетонне покриття. Травми виявилися несумісними із життям.

За даним фактом триває розслідування.