Щодня патрульні проводять профілактичні бесіди та складають адміністративні матеріали на керманичів, які нехтують правилами дорожнього руху та здійснюють зупинку, де це заборонено.

Один з випадків стався учора на вулиці Шашкевича. Інспектори отримали звернення від громадянина про те, що автомобіль Kia перешкоджає проїзду. Патрульні прибули на місце події та виявили легковик, який знаходився на проїжджій частині та повністю знерухомив вулицю, адже проїзду не було.

Поліцейські оперативно встановили водія автівки, провели профілактичну бесіду та винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху) КУпАП.

“Звертаємо увагу, що дотримання правил паркування не тільки зменшить ризик отримання штрафу, але й сприятиме забезпеченню безпеки на дорозі”, – зазначають у патрульній поліції.