У вівторок, 13 грудня у Виноградові (Закарпатська область) в домі знайшли мертвим подружжя. Попередньо, вони отруїлись чадним газом від генератора.

Про це повідомляє ДСНС України.

«Трагедія сталася у м. Виноградів. У приватному житловому будинку виявили двох людей без ознак життя. За попередніми даними, ймовірна причина смерті – отруєння чадним газом, що був спродукований роботою генератора», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що прилад був встановлений у гаражу, суміжному з житловими кімнатами.

«Остаточну причину смерті встановлять правоохоронці», – додають в ДСНС.