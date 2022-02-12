Генерала армії УНР Євгена Мишковського вшанували сьогодні на Тернопільщині.

Це український військовий, керівник генерального штабу Армії УНР, який був смертельно поранений у битві під Чорним Островом 100 років тому. Він похований у Тернополі на Микулинецькому кладовищі.

Сьогодні минуло 140 років від Дня народження Євгена Мишковського.

Поет Євген Маланюк його назвав «генералом-лицарем», «людиною, яка не знала кривих ліній, тільки – прості». А генерал-полковник Микола Капустянський сказав, що він – «справжній богатир тілом і духом, людина нестримної енергії, великої працездатності й лицарської вдачі». Генерал похований у Тернополі на Микулинецькому кладовищі. Тут відбулась панахида і покладання квітів до могили.

Нагадаємо, народився Євген Мишковський 12 лютого 1882 року в козацько-шляхетській родині. Любов до України і гордість за своє походження прищепила мати. Спершу пішов стежкою священника, потім різко звернув на військову. За героїзм у роки Першої світової війни нагороджений усіма можливими орденами.