Міжнародні партнери та іноземні країни продовжують підтримувати та забезпечувати українські міста необхідними ресурсами для підтримки медичної інфраструктури та інших критично важливих потреб.

Зокрема, сьогодні, 18 червня, автомобіль швидкої допомоги для тернопільської громади, а саме КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», передав Генеральний консул Республіки Чехія у Львові Давід Нови.

«За час війни, від наших чеських партнерів, неодноразово надходила різна допомога. Зараз це автомобіль швидкої допомоги, який буде використовуватися як для поранених військовослужбовців, так і для мешканців міста», – розповів міський голова Сергій Надал.

Генеральний консул Чехії у Львові Давід Нови підкреслив важливість підтримки України, особливо у такий важкий час. Він також повідомив про плани організувати бізнес-місію чеських підприємців до Тернопільщини, щоб допомогти налагодити партнерські відносини між підприємцями двох країн, зокрема і у сфері охорони здоров’я.

«Ми багато передаємо гуманітарної допомоги, більшість якої відправляється на схід України, але вважаємо, що українському тилу теж потрібна підтримка, особливо в галузі охорони здоров’я, тому цей автомобіль швидкої допомоги сьогодні тут», – сказав консул.