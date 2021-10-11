Не розпізнала шахраїв 91-річна мешканка Кременця. Вона впустила невідомих до помешкання та втратила пенсійні заощадження.

Двоє незнайомок постукали у двері потерпілої та представилися працівниками газової служби. Вони повідомили, що оглядають лічильники і жінка впустила їх до хати. Допоки господиня показувала одній шахрайці лічильник та газову плиту на кухні, інша непрохана гостя встигла обнишпорити іншу кімнату та знайти заховані у шафі гроші – 3 тисячі гривень.

Пройдисвітки швидко попрощалися та покинули дім, а пенсіонерка лише через декілька годин помітила пропажу готівки. Зателефонувала в поліцію. За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.