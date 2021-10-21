За позовом прокуратури з підприємства стягнуть до бюджету понад 200 тис грн, переплачених за газ.

Про це повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Рішенням Господарського суду Тернопільської області задоволено позов Тернопільської окружної прокуратури про стягнення на користь бюджету надмірно сплачених за договором про закупівлю природного газу понад 200 тис грн.

Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю, шляхом укладення додаткової угоди, безпідставно збільшувало ціну на природний газ для відділу освіти у Тернопільському районі, хоча ціни на ринку природного газу на той час зменшувалися.

Через вказані протиправні дії відділ освіти зайво сплатив постачальнику за договором понад 200 тисяч гривень.