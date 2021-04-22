За втручання прокуратури з «Тернопільоблгазу» стягнуть зайво сплачені кошти за договорами постачання газу.

Рішеннями Господарського суду Тернопільської області від 21 квітня 2021 року задоволено позов Тернопільської обласної прокуратури про визнання недійсними додаткових угод до договору про закупівлю та постачання природного газу та стягнення з ТОВ «Тернопільоблгаз на користь Державної установи «Чортківська установа виконання покарань (№ 26)» надмірно сплачених понад 62 тис грн.

Встановлено, що товариство, шляхом укладення додаткових угод, безпідставно збільшувало ціну на газ для державної установи, хоча ціни на ринку природного газу на той час не зростали.

Через вказані протиправні дії установою виконання покарань постачальнику зайво сплачено за договорами понад 62 тис грн бюджетних коштів, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.