Дві петиції підтримали депутати обласної ради під час четвертого пленарного засідання другої сесії 18 серпня.

Одну із петицій мали розглянути у червні та через відсутність кворуму заплановане четверте пленарне засідання перенесли на серпень. На серпневій сесії депутати розглянули і підтримали дві петиції та ряд робочих питань.

Проект рішення «Про розгляд електронної петиції «Капітальний ремонт доріг Борщівщини (сполучення найвідоміших печер та Дністровського каньйону)» підтримали 49 депутатів. У ній йдеться про комплексний капітальний ремонт асфальтобетонного покриття на ділянках доріг Т-20-15 (Борщів-Заліщики), С201601 (Нагірянка-Шупарка), С200503 (Касперівці-Збручанське) між селами Піщатинці – Срілківці – Королівка – Юр’ямпіль – Більче-Золоте – Глубочок – Констанція – Шупарка – Устя – Іване-Пусте Чортківського району Тернопільської області. Відповідно до прийнятого рішення, Службі автомобільних доріг у Тернопільській області та Тернопільській облдержадміністрації депутати рекомендували при формуванні переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг державного значення та доріг комунальної власності на 2022-2025 роки врахувати пропозиції викладені у петиції.

Друга петиція, яку розглянули і підтримала депутати, має назву «Поверніть газові мережі громаді». Ініціатором такої петиції стала Надія Гасай, яка закликала Тернопільську обласну раду виступити ініціатором питання передачі газорозподільчих мереж державної форми власності, що розташовані в межах Тернопільської області, у комунальну власність об’єднаної територіальної громади Тернопільської області. Сесія доручила постійним профільним комісіям облради розробити та подати на затвердження проект плану заходів з підготовки, організації і проведення приймання-передачі відповідних газорозподільних мереж з державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області.