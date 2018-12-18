“Газетою по пиці”: у Білецькій ОТГ триває брудна виборча кампанія. ВІДЕО

18/12/2018 Розмір тексту:

У цю неділю, 23 грудня, відбудуться вибори голів і депутатів 5 нових об’єднаних територіальних громад на Тернопільщині.

Найгарячіші баталії тривають у приміській Білій. З 5 кандидатів реальна боротьба точиться між двома: ставленником БПП підприємцем Дмитром Маликом та батьком головного радикала Тернопільщини Ігорем Яциковським. Інші кандидати, судячи з перебігу кампанії, виконують технічні ролі, або ж сподіваються, що війна компроматів між фаворитами допоможе саме їм.

Очевидно, що на перемогу обидві сторони поставили дуже багато. Не виключено, що йдеться про серйозні бізнес-інтереси. Відтак, у хід йдуть недитячі аргументи. Через це вибори у Білій дуже брудні. Тут і газети з чорним піаром, і боротьба за контроль над комісіями, і багато чого іншого.

На Малика працює адмінресурс партії влади та її місцевих сателітів. “Тараном” у Яциковського працює харизматичний нардеп Ігор Мосійчук, який у властивій йому манері не перебирає методами у політичній боротьбі.

Наприклад, обидві сторони протистояння виклали у facebook відео конфлікту у Горішньому Івачеві, “героями” якого стали нардеп Мосійчук (активна сторона) та голова Тернопільської РДА Олександр Похилий (пасивна сторона).

Дав по пиці чиновнику-фальсифікатору виборів!!!Дав газетою з пасквілями про Олег Ляшко та нашу Радикальну партію, по писку голові Тернопільської райдержадміністрації Олександру Похилому який разом з кандидатом на голову Білецької ОТГ Дмитром Маликом всю цю чорнуху розповсюджують. Вони так тікали, що падаючи поперевертали лавки і розігнали збори жителів села Івачів Горішній.Янукович падав від яйця а БППшна гвардія чи то пак банда від самого виду опонентів!Минулої ночі БПП (Банда Петра Порошенка) розкидала по всій території Білецької ОТГ пасквілі на нашу Радикальної партії Ляшка та нашого кандидата на голову громади Ігоря Яциковського. От за це і отримали їхні очільники Похилий та Малик по своїх чиновницьких пиках! Опубліковано Ігором Мосійчуком Субота, 15 грудня 2018 р.

Про градус передвиборчого спілкування свідчать коментарі до даного відео.